Chinese Baby Gender Calendar Chart

Predicting the sex of your baby using this Chinese baby gender calendar!

Month of Conception (Lunar Calendar) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 Girl Boy Girl Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy 19 Boy Girl Boy Girl Girl Boy Boy Boy Boy Boy Girl Girl 20 Girl Boy Girl Boy Boy Boy Boy Boy Boy Girl Boy Boy 21 Boy Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl 22 Girl Boy Boy Girl Girl Girl Girl Boy Girl Girl Girl Girl 23 Boy Boy Girl Boy Boy Girl Boy Girl Boy Boy Boy Girl 24 Boy Girl Boy Boy Girl Boy Boy Girl Girl Girl Girl Girl 25 Girl Boy Boy Girl Girl Boy Girl Boy Boy Boy Boy Boy 26 Boy Girl Boy Girl Girl Boy Girl Boy Girl Girl Girl Girl 27 Girl Boy Girl Boy Girl Girl Boy Boy Boy Boy Girl Boy 28 Boy Girl Boy Girl Girl Girl Boy Boy Boy Boy Girl Girl 29 Girl Boy Girl Girl Boy Boy Boy Boy Boy Girl Girl Girl 30 Boy Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Boy Boy 31 Boy Girl Boy Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Boy 32 Boy Girl Boy Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Boy 33 Girl Boy Girl Boy Girl Girl Girl Boy Girl Girl Girl Boy 34 Boy Girl Boy Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Boy Boy 35 Boy Boy Girl Boy Girl Girl Girl Boy Girl Girl Boy Boy 36 Girl Boy Boy Girl Boy Girl Girl Girl Boy Boy Boy Boy 37 Boy Girl Boy Boy Girl Boy Girl Boy Girl Boy Girl Boy 38 Girl Boy Girl Boy Boy Girl Boy Girl Boy Girl Boy Girl 39 Boy Girl Boy Boy Boy Girl Girl Boy Girl Boy Girl Girl 40 Girl Boy Girl Boy Girl Boy Boy Girl Boy Girl Boy Girl 41 Boy Girl Boy Girl Boy Girl Boy Boy Girl Boy Girl Boy 42 Girl Boy Girl Boy Girl Boy Girl Boy Boy Girl Boy Girl 43 Boy Girl Boy Girl Boy Girl Boy Girl Boy Boy Boy Boy 44 Boy Boy Girl Boy Boy Boy Girl Boy Girl Boy Girl Girl 45 Girl Boy Boy Girl Girl Girl Boy Girl Boy Girl Boy Boy

Age on the left column is your Chinese Lunar equivalent age at conception. This is equivalent to taking the Western age + 1.

The month of conception is based on lunar equivalent month. Convert using this conversion calendar.

Please refer Chinese Pregnancy Calendar article for more info.